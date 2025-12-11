Песков не стал комментировать планы США по реинтеграции РФ в мировую экономику
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Публикация The Wall Street Journal о планах США вернуть Россию в мировую экономику и восстановить поставки энергоресурсов в Европу осталась без комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов», — сказал Песков.
Также он оставил без комментариев информацию о предложениях США, направленных в адрес ЕС и касающихся инвестиций в стратегические сектора России — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике. Кроме того, пресс-секретарь Кремля не стал обсуждать планы использования финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направили европейским странам серию документов, в которых изложили своё видение будущего Украины и возможной реинтеграции России в мировую экономику. В материалах подробно описывались планы американских компаний использовать около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для реализации проектов на Украине, включая строительство крупного центра, который будет получать электроэнергию от Запорожской АЭС.
