Песков не стал комментировать планы США по реинтеграции РФ в мировую экономику

Публикация The Wall Street Journal о планах США вернуть Россию в мировую экономику и восстановить поставки энергоресурсов в Европу осталась без комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов», — сказал Песков.

Также он оставил без комментариев информацию о предложениях США, направленных в адрес ЕС и касающихся инвестиций в стратегические сектора России — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике. Кроме того, пресс-секретарь Кремля не стал обсуждать планы использования финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направили европейским странам серию документов, в которых изложили своё видение будущего Украины и возможной реинтеграции России в мировую экономику. В материалах подробно описывались планы американских компаний использовать около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для реализации проектов на Украине, включая строительство крупного центра, который будет получать электроэнергию от Запорожской АЭС.