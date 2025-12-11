Учёные узнали, какой шоколад замедляет старение

Недавнее исследование учёных из Королевского колледжа Лондона выявило, что тёмный шоколад может способствовать замедлению процессов старения в организме. Основной причиной этого является высокое содержание вещества под названием «теобромин», которое придаёт шоколаду горький вкус. Как сообщает Daily Mail, теобромин содержится преимущественно в шоколаде с высоким содержанием какао.

«Мы не говорим, что все люди теперь должны есть больше тёмного шоколада. Но это исследование может помочь нам понять, как повседневная еда может давать подсказки к более здоровой и продолжительной жизни», – заявила автор работы – профессор эпигеномики Джордана Белл.

В ходе исследования были проанализированы данные 1669 человек со средним возрастом 60 лет. Учёные сосредоточились на химических изменениях в ДНК и длине теломер — защитных колпачках на концах хромосом. Результаты показали, что у участников с более высоким уровнем теобромина был зафиксирован сниженный биологический возраст, который оказался даже ниже их фактического возраста.

Однако важно соблюдать баланс в употреблении шоколада. Несмотря на его потенциальные полезные свойства, чрезмерное потребление может привести к негативным последствиям из-за высокого содержания сахара и жиров. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тёмному шоколаду, так как в молочном варианте концентрация теобромина значительно ниже, а в белом шоколаде это вещество отсутствует полностью.

Недавно стало известно, что дубайский шоколад с начинкой из хрустящего теста катаифи и фисташек, который ранее пользовался огромной популярностью, осенью практически перестали покупать россияне. Продажи упали в шесть раз. Эксперты выделили две основные причины этого резкого снижения.