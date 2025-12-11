Путин в Индии
11 декабря, 10:24

18-летняя студентка с Кубани тайно родила дома и спрятала сына в диван умирать

Обложка © freepik / onlyyouqj

В Горячем ключе Краснодарского края 18-летняя девушка родила дома сына и засунула его в антресоль дивана, не желая растить и воспитывать. Нежеланного ребёнка чудом спасла мать студентки педагогического техникума. Детали жуткой истории, которая произошла в июле 2025 года, приводит региональная прокуратура.

Новоявленная мамаша даже не вставала на учёт по беременности. Тем не менее мальчик родился доношенным и полностью здоровым. Спрятанного в диване ребёнка нашла бабушка, которая как раз вернулась домой и услышала детский писк из дивана. Женщина тут же вызвала медиков. В суде мать признала свою вину и раскаялась. Виновнице назначили два года принудительных работ, а 15% из зарплаты каждый месяц она должна отдавать государству.

Ничего не понимает: У россиянки, бросившей ребёнка в Таиланде, заподозрили помутнение рассудка

Ранее сообщалось, что в токийском колл-центре, где продвигались секс-услуги, обнаружили страшную находку — расчленённое тело младенца. Сотрудник заведения вызвал полицию, когда нашёл в холодильнике голову ребёнка, а в отдельном контейнере ручки и ножки.

