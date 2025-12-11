«Опять неймётся»: Лавров назвал причины воинственности Европы

Европа хочет остаться на плаву при помощи агрессивных действий, теряя свои позиции на международной арене, — ей «опять неймётся». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

«Европе сейчас опять неймётся, то ли она переживает, что о ней забыли, что она в силу объективных тенденций мирового экономического и политического развития оказалась на обочине главных процессов. Но эти воинственные инстинкты, инстинкты стремления остаться на плаву путём агрессивных действий, опять появляются», — пояснил дипломат.

Также Лавров отметил, что Россия активно следит за настроениями в Европе. По его словам, на континенте сейчас «царит милитаристский угар». При этом, если европейские страны предпримут военные действия, Россия ответит незамедлительно, заверил дипломат.