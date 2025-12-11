Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:14

«Опять неймётся»: Лавров назвал причины воинственности Европы

Лавров: Европе опять неймётся, вновь всплыли её воинственные инстинкты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европа хочет остаться на плаву при помощи агрессивных действий, теряя свои позиции на международной арене, — ей «опять неймётся». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

«Европе сейчас опять неймётся, то ли она переживает, что о ней забыли, что она в силу объективных тенденций мирового экономического и политического развития оказалась на обочине главных процессов. Но эти воинственные инстинкты, инстинкты стремления остаться на плаву путём агрессивных действий, опять появляются», — пояснил дипломат.

Лавров уличил ряд украинских деятелей в бизнесе по торговле детьми
Лавров уличил ряд украинских деятелей в бизнесе по торговле детьми

Также Лавров отметил, что Россия активно следит за настроениями в Европе. По его словам, на континенте сейчас «царит милитаристский угар». При этом, если европейские страны предпримут военные действия, Россия ответит незамедлительно, заверил дипломат.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar