Спасённые из-под обстрелов в Херсонской области пенсионеры обвенчались после 40 лет брака

Прожившие вместе почти 40 лет Раиса и Виктор, которых вывезли из-под обстрелов в Херсонской области, решили венчаться. Им помогли выбраться из села добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ.

Фото © Telegram / Дела церкви

На церемонии венчания бабушка Раиса держала в руках букет невесты, а Виктор, потерявший ноги и зрение, — обручальные кольца. Свидетелями стали те же добровольцы, которые помогли им начать новую жизнь. Сейчас новобрачные живут в пансионате на берегу Чёрного моря, наслаждаясь великолепными закатами и наблюдая за дельфинами.

Ранее Life.ru рассказывал историю слепого ветерана СВО из Казани. Он устроился в Народный фронт, где стал оператором колл-центра. Сейчас его задача заключается в обработке обращений граждан в колл-центре проекта «Итоги года с Владимиром Путиным».