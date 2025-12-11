Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:40

Спасённые из-под обстрелов в Херсонской области пенсионеры обвенчались после 40 лет брака

Обложка © Telegram / Дела церкви

Обложка © Telegram / Дела церкви

Прожившие вместе почти 40 лет Раиса и Виктор, которых вывезли из-под обстрелов в Херсонской области, решили венчаться. Им помогли выбраться из села добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ.

Фото © Telegram / Дела церкви

Фото © Telegram / Дела церкви

На церемонии венчания бабушка Раиса держала в руках букет невесты, а Виктор, потерявший ноги и зрение, — обручальные кольца. Свидетелями стали те же добровольцы, которые помогли им начать новую жизнь. Сейчас новобрачные живут в пансионате на берегу Чёрного моря, наслаждаясь великолепными закатами и наблюдая за дельфинами.

В Москве прошёл форум «Вместе победим!», собравший более тысячи ветеранов СВО
В Москве прошёл форум «Вместе победим!», собравший более тысячи ветеранов СВО

Ранее Life.ru рассказывал историю слепого ветерана СВО из Казани. Он устроился в Народный фронт, где стал оператором колл-центра. Сейчас его задача заключается в обработке обращений граждан в колл-центре проекта «Итоги года с Владимиром Путиным».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Религия
  • Общество
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar