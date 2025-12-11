Перехваченный в 2014 году телефонный разговор между экс-премьером Украины Арсением Яценюком и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд демонстрирует классические отношения куратора и агента. Об этом РИА «Новости» заявил отставной подполковник украинской спецслужбы Василий Прозоров.

«С точки зрения меня как оперативника бывшего, это вообще абсолютно хоть в учебник вноси. Это реально разговор куратора с агентом», — сказал Прозоров.

По его словам, в беседе Нуланд ставила задачи, собирала информацию, оказывала эмоциональную поддержку и расставляла приоритеты.

Разговор перехватили в конце января 2014 года, когда экс-президент Виктор Янукович предложил Яценюку пост премьера для компромисса с оппозицией. После колебаний Яценюк получил звонок от посла США Джеффри Пайетта, а затем от Нуланд, которые убедили его согласиться, главным условием поставив подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Нуланд, по данным перехвата, советовала Яценюку действовать за спиной соратников с Майдана, оправдывая это достижением главной цели — евроинтеграции.

Теперь одной из самых популярных тем на Украине остаётся вопрос следующего президента. Ранее политолог назвал несколько кандидатов, которые могут в будущем занять высший государственный пост. При этом наибольшие перспективы у политиков, представляющих интересы США и Британии, как бы странно это ни звучало в контексте выборов.