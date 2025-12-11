Путин назвал приоритет Конституции России безусловным
Обложка © Life.ru
Конституция России является безусловным приоритетом в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
«Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным», — сказал глава государства.
Напоминаем, что Путин встречается 11 декабря с Зорькиным накануне Дня Конституции. Президент поздравил всех судей Конституционного суда с предстоящим праздником и выразил благодарность за их труд.
