11 декабря, 10:39

Путин назвал приоритет Конституции России безусловным

Конституция России является безусловным приоритетом в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

«Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным», — сказал глава государства.

Напоминаем, что Путин встречается 11 декабря с Зорькиным накануне Дня Конституции. Президент поздравил всех судей Конституционного суда с предстоящим праздником и выразил благодарность за их труд.

