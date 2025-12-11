Путин в Индии
11 декабря, 10:40

Москвичей предупредили о дожде, метели и сильном ветре до конца дня

МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столице на сегодняшний день. Спасатели сообщили, что до конца суток в городе ожидается комплекс опасных метеорологических явлений.

По данным ведомства, москвичей ждут дождь, местами снег, метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Такие условия создают высокий риск образования гололедицы на дорогах и тротуарах.

Жителей и гостей столицы настоятельно просят соблюдать повышенные меры безопасности: быть предельно внимательными при передвижении по городу, выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в случае ухудшения видимости.

Ранее Life.ru сообщал, что на этой неделе в Москве и Московской области пойдёт долгожданный снег. Однако рассчитывать, что им запорошит весь город не стоит, поскольку из-за тёплой погоды он очень быстро тает.

