Глава Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни

Президент Федерации хоккея с мячом России и заслуженный тренер страны Борис Скрынник ушёл из жизни в 77 лет. Об этом сообщается на сайте самой спортивной организации. Причины трагического события не уточняются.

«11 декабря, на 78-м году ушёл из жизни президент Федерации хоккея с мячом России и заслуженный тренер страны Борис Скрынник. В бытность хоккеистом уроженец Архангельска выступал за «Водник», в составе которого становился чемпионом СССР среди юношей, а также за сыктывкарский «Строитель», — сказано в тексте сообщения.

После завершения спортивной карьеры Скрынник занимался административно-тренерской работой в «Лесопильщике» и «Северной Двине», а затем вернулся в «Водник», проделав путь от начальника команды до президента клуба. Также он занимал пост вице-президента столичного «Динамо». В 2006 году Скрынника избрали президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял вплоть до октября 2022 года. В 2009 году он возглавил Федерацию хоккея с мячом России и четыре раза переизбирался на новый срок.

Скрынник имеет множество наград, среди них медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени), Орден Дружбы, Орден благоверного князя Даниила Московского (III степени), Орден преподобного Сергия Радонежского III степени и другие.

