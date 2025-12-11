Путин заявил, что рост доходов россиян должен быть приоритетом для властей

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность роста доходов населения, обозначив это направление как ключевое для государственных органов власти всех уровней. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил необходимость повышения заработных плат.

«Обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников в бюджетной сфере, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан — всё это важнейшие приоритеты государства», — заявил Путин.

По словам главы государства, они отражают социальную направленность работы органов власти, как на федеральном уровне, так и на региональном и местном.

Ранее в Госдуме прогнозировали рост зарплат россиян в 2026 году. Предполагается, что они увеличатся в среднем на 2,7–3,8%, а совокупные реальные доходы — на 1–2%. Наибольший прирост (10–20%) возможен в стратегических и высокотехнологичных сферах.