11 декабря, 11:10

Путин заявил, что рост доходов россиян должен быть приоритетом для властей

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность роста доходов населения, обозначив это направление как ключевое для государственных органов власти всех уровней. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил необходимость повышения заработных плат.

«Обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников в бюджетной сфере, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан — всё это важнейшие приоритеты государства», — заявил Путин.

По словам главы государства, они отражают социальную направленность работы органов власти, как на федеральном уровне, так и на региональном и местном.

Ранее в Госдуме прогнозировали рост зарплат россиян в 2026 году. Предполагается, что они увеличатся в среднем на 2,7–3,8%, а совокупные реальные доходы — на 1–2%. Наибольший прирост (10–20%) возможен в стратегических и высокотехнологичных сферах.

Полина Никифорова
