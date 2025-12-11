Путин поднял вопрос повышения зарплат бюджетников и пенсий

Во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин предложил обсудить меры по увеличению зарплат работников бюджетной сферы, рост пенсий и дальнейшее снижение уровня бедности в стране.

«Сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсии и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан», — сказал он.

Президент отметил, что вопросы повышения доходов граждан, в том числе зарплат бюджетников и пенсий, являются ключевыми приоритетами государства. По его словам, социальная направленность работы органов власти проявляется как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Ранее сообщалось, что с апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысячи рублей. Эта сумма станет актуальной после ежегодной индексации на 6,8%, которая традиционно проводится весной.