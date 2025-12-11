Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:14

Путин поднял вопрос повышения зарплат бюджетников и пенсий

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин предложил обсудить меры по увеличению зарплат работников бюджетной сферы, рост пенсий и дальнейшее снижение уровня бедности в стране.

«Сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсии и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан», — сказал он.

Президент отметил, что вопросы повышения доходов граждан, в том числе зарплат бюджетников и пенсий, являются ключевыми приоритетами государства. По его словам, социальная направленность работы органов власти проявляется как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Финансист раскрыл, какой размер пенсии можно назвать справедливым
Финансист раскрыл, какой размер пенсии можно назвать справедливым

Ранее сообщалось, что с апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысячи рублей. Эта сумма станет актуальной после ежегодной индексации на 6,8%, которая традиционно проводится весной.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Пенсии
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar