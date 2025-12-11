Сбежавший из России ведущий Антон Привольнов назвал «‎зашибительный» плюс Израиля

Бывший ведущий и лицо программы «Контрольная закупка» Антон Привольнов рассказал, что привык к жаркому климату в Израиле, куда переехал сразу после начала спецоперации. Об этом он рассказал в эфире канала Sheinkin40 на YouTube.

«Это действительно делает людей более счастливыми. Когда ты просыпаешься, открываешь глаза, смотришь, и опять солнце, ты думаешь: зашибись!» — поделился он.

Привольнов добавил, что в Тель-Авиве зимой температура воздуха составляет 23 градуса, и это похоже на московское лето. В комментариях не все пользователи поверили бывшему телеведущему. Ему припомнили, что ещё недавно он жаловался, что израильскую жару тяжело переносить — часто приходится сидеть дома под кондиционером, и это истощает.

Напомним, Привольнов уехал из России сразу после начала спецоперации. Летом этого года он признался, что у него в первые месяцы за рубежом была настоящая «ломка». Он жил на антидепрессантах, испытывал бытовые трудности и не мог адаптировать своего сына к новой жизни. Ему пришлось скитаться по съёмным квартирам с плесенью, с трудом переносить жару и жить без личного роскошного авто.