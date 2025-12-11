Путин объявил о запуске новой меры поддержки семей с двумя и более детьми

Президент России Владимир Путин сообщил о введении с 2026 года новой формы господдержки — так называемой семейной выплаты. Она будет доступна семьям, в которых средний доход на одного человека за предыдущий год оказался ниже полутора прожиточных минимумов в соответствующем регионе.

Мера предусматривает возврат части уплаченного ранее НДФЛ.

«В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 11 декабря.

Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 июня по 1 октября.

Ранее Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой для страны. От отметил растущее желание россиян иметь трёх и более детей и подчеркнул, что государство обязано создать для этого все необходимые условия.