Совфед предложил тестировать беспилотные авиасистемы на территории Пулково

Беспилотные авиационные системы могут начать тестировать на территории аэропорта Пулкова в Санкт-Петербурге. Проработать данный вопрос Совет Федерации РФ рекомендовал правительству на пленарном заседании.

Решение стало частью постановления СФ «О внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития РФ», заявил во время выступления вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проработать вопрос об установлении на территории города федерального значения Санкт-Петербурга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в целях тестирования беспилотных авиационных систем на территории аэропорта Пулково», — говорится в документе.

