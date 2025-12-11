Самолёт Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атак БПЛА

Самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства и был направлен на запасной аэродром. Как сообщает «База», борт ACJ319 около часа находился в зоне ожидания над Тверской областью, однако разрешение на посадку так и не получил. В итоге самолёт отправили в Санкт-Петербург, где он приземлился в аэропорту Пулково около часа ночи.

Пашинян возвращался из Германии и планировал принять участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС в Москве.

Воздушное пространство в столичном регионе было частично закрыто после масштабной ночной атаки беспилотников. По данным Минобороны, подмосковные районы пережили одну из наиболее интенсивных атак за последнее время: системы ПВО за ночь уничтожили 32 БПЛА. Сообщения о хлопках и работе противовоздушной обороны поступали из Зеленограда, Раменского, Одинцова и Дубны.

Из-за ограничений в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском задержали, отменили или развернули более 170 рейсов. Многие воздушные суда были направлены в Пулково. Отмечается, что несколько международных рейсов более полутора часов находились в зоне ожидания над Владимирской областью, после чего один из них отправили в Санкт-Петербург, а второй продолжил ждать разрешения в воздухе.

Пассажиры, вылеты которых были перенесены во «Внуково», провели ночь в терминале, располагаясь на лавках и раскладывая коврики.

Помимо Московского региона, атака затронула и другие области. Согласно данным Минобороны, было уничтожено: 118 беспилотников — в Брянской области, 40 — в Калужской, 27 — в Тульской, 19 — в Новгородской, 11 — в Ярославской, 10 — в Липецкой, 6 — в Смоленской, по 5 — в Курской и Орловской, 4 — в Воронежской и 2 — в Рязанской областях.