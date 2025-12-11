Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с вылетами в аэропорту Пулково, речь идёт о лайнерах, не вылетевших в столицу из-за атаки на неё украинских дронов. 1200 пассажиров не смогли улететь из Петербурга в Москву из-за атаки 38 дронов ВСУ, сообщили в самом ведомстве.

«Из-за временных ограничений в московских аэропортах на приём и отправку воздушных судов предварительно задержаны 7 рейсов на вылет из Санкт-Петербурга (980 пассажиров). Отменено 13 рейсов на вылет в московские аэропорты (всего 1200 пассажиров)», — говорится в тексте.

Сейчас пассажирам, чьи рейсы задержаны на длительное время, предоставлена гостиница. Информацию по конкретному вылету можно получить по телефонам колл-центра аэропорта Пулково.

Ранее Министерство обороны России сообщило о самой масштабной ночной атаке украинских беспилотников со стороны ВСУ за последнее время. В период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов самолётного типа, которые были направлены на территорию России. Наибольшее количество БПЛА сбили над Брянской областью — 118. На подлёте к Москве было сбито 38 дронов.