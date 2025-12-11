Россиянам «разрешили» пить по 3 бокала вина в день, россиянкам – по два, и вот почему

Здоровым мужчинам можно выпивать три бокала вина по 120 мл, а женщинам — на один бокал меньше или треть бутылки. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

Панасюк отметил, что такие рекомендации больше основаны на практическом опыте французских исследователей, чем на строгих научных доказательствах. Он также напомнил, что небольшое количество алкоголя в организме человека вырабатывается естественным образом при расщеплении сахаров.

