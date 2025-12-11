Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:51

Россиянам «разрешили» пить по 3 бокала вина в день, россиянкам – по два, и вот почему

В РАН высчитали безопасные дозы вина для мужчин и женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Здоровым мужчинам можно выпивать три бокала вина по 120 мл, а женщинам — на один бокал меньше или треть бутылки. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

«Взрослому здоровому мужчине можно выпить условно три бокала вина объёмом по 120 миллилитров в день, то есть полбутылки вина, а дамам – два бокала, или треть бутылки», — рассказал Панасюк.

Панасюк отметил, что такие рекомендации больше основаны на практическом опыте французских исследователей, чем на строгих научных доказательствах. Он также напомнил, что небольшое количество алкоголя в организме человека вырабатывается естественным образом при расщеплении сахаров.

Диетолог раскрыла пользу и вред безалкогольного вина
Диетолог раскрыла пользу и вред безалкогольного вина

Ранее стало известно, что лучшими российскими игристыми винами и петнатами признаны образцы из Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. В категории белых брютов, произведённых классическим методом, эксперты выделили трёх лидеров: первое место заняло выдержанное белое брют «Brut d’Or Блан де Блан»; второе место — «Brut d’Or Блан де Нуар»; третье место досталось выдержанному игристому вину «Блан де Блан».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar