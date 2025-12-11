«Фантастические!» Янковский с женой восхитили подписчиков стильной фотосессией
Янковский и Пожарская восхитили подписчиков стильной фотосессией
Актриса Диана Пожарская показала в соцсети новые фото со своим знаменитым мужем Иваном Янковским, пара не любит публичность и редко балует поклонников подобными фотосессиями. Пожарская поздравила подписчиков «с наступающими» и опубликовала фото с супругом в стиле casual.
Фанаты оценили непосредственность образов актёров, а также их дикую похожесть друг на друга. «Как брат и сестра», — написал один из пользователей. 35-летний Янковский был в светлом костюме и сдержанно улыбался, а Пожарская тепло обняла его в кадре. Поклонники назвали звёздную семью «самой красивой» и «фантастически прекрасной» парой на олимпе российских знаменитостей.
Ранее актриса Диана Пожарская рассказала, как «нашла» Ивана Янковского. Она призналась, что верит в судьбу, поэтому их встреча не была случайностью. В 2021 году пара сообщила о рождении сына Олега, которого назвали в честь знаменитого дедушки — советского актёра Олега Янковского. Свою свадьбу возлюбленные сыграли тайно.
