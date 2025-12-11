Путин в Индии
11 декабря, 11:50

Лавров назвал «миротворцев» Европы законной целью в случае появления на Украине

Так называемые европейские «миротворцы» станут законной целью ВС РФ в случае появления на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, должны все понимать», — призвал министр.

Такое заявление стало ответом на дискуссии в некоторых европейских странах о возможности развёртывания международных миссий на Украине.

Ранее Сергей Лавров отметил, что Россия не намерена воевать с Европой, но к любым враждебным шагам со стороны ЕС будет относиться соответствующе. К таким глава Министерства отнёс размещение европейских солдат на Украине и изъятие замороженных активов РФ.

