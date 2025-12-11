Названа причина смерти главы Федерации хоккея с мячом Бориса Скрынника

Причиной смерти президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника стала продолжительная тяжёлая болезнь, предположительно онкология. Ещё полгода назад Скрынник не жаловался на здоровье, однако в последние месяцы его состояние ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

За несколько недель до смерти Скрынник намеревался покинуть пост главы федерации, чтобы сосредоточиться на лечении. Было запланировано проведение внеочередной конференции, на которой должно было состояться избрание нового руководителя. После ухода Скрынника исполняющим обязанности председателя стал заместитель Виктор Зайцев.

Напомним, что Борис Скрынник ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Федерацию хоккея с мячом России он возглавлял с 2009 года. Скрынник имеет множество наград, среди них медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени), Орден Дружбы, Орден благоверного князя Даниила Московского (III степени), Орден преподобного Сергия Радонежского III степени и другие.