Появилось видео с парашютистом, повисшем на крыле самолёта на высоте 4,5 тысячи метров

В Северном Квинсленде Австралии парашютист зацепился за крыло самолёта во время прыжка с высоты 4,5 тысячи метров, после чего смог самостоятельно раскрыть основной парашют и благополучно приземлиться, отделавшись лишь порезами и синяками. Об этом сообщил портал News.com.au.

Парашютист в Северном Квинсленде повис на крыле самолета и отделался порезами. Видео © Х / Info Room

Инцидент произошёл 20 сентября во время группового прыжка клуба Far North Freefall Club. На видео видно, как первый парашютист прыгает из самолета, но ручка запасного парашюта зацепляется за крыло, раскрывается, и спортсмен висит на самолете. Перед этим он ударился ногами о борт, порезав стопы.

Раскрывшийся парашют задел оператора бортовой камеры, который начал свободное падение раньше времени и получил незначительную травму. Всего прыгнули 13 человек, ещё двое остались на борту. Спортсмену удалось с помощью ножа разрезать ткань, раскрыть основной парашют и безопасно приземлиться, благодаря тому, что пилот удержал самолет в горизонтальном положении.

