11 декабря, 12:10

Роспотребнадзор назвал три заразы, которые могут завезти в Россию

Попова: В России сохраняется угроза завода холеры, лихорадок зика и чикунгунья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Количество завозных случаев малярии в Россию в 2025 году значительно сократилось. Об этом прессе сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

«В отличие от предыдущих лет у нас сократилось количество завозов... случаев малярии в этом году мы видим значительно меньше», — сказала руководитель ведомства.

Однако сохраняется опасность завоза других опасных инфекций, включая холеру, лихорадки Зика и чикунгунья. Также фиксируются единичные случаи ввоза бруцеллёза и брюшного тифа.

Попова отметила, что ведомство полностью готово к таким эпидемиологическим вызовам. Мониторинг и контроль за завозными инфекциями остаются на высоком уровне.

Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кори у студента МГУ
Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кори у студента МГУ

Для оперативного реагирования на внутренние угрозы в Роспотребнадзоре уже внедрена система донозологического мониторинга, которая анализирует сотни миллионов обезличенных анализов по всей стране. Она отслеживает маркеры воспалений в крови и, как заявляла ранее Анна Попова, позволяет видеть подъём любой респираторной или кишечной инфекции за две недели до её официальной регистрации, выявляя скрытое распространение болезни в популяции.

