Роспотребнадзор может предвидеть вспышки вирусов за две недели до их регистрации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills
Роспотребнадзор может предвидеть всплеск любой респираторной или кишечной инфекции за две недели до её официальной регистрации. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на международной конференции.
«Сегодня мы видим подъём любого респираторного вирусного или кишечного вирусного заболевания или бактериального за две недели до его регистрации официальной», — сказала Попова.
В основе прогнозов — новейшая система донозологического мониторинга. Она анализирует сотни миллионов обезличенных данных лабораторных исследований по всей стране, отслеживая в крови людей маркеры воспалительных процессов.
Это позволяет выявить скрытое распространение инфекции в популяции ещё до того, как люди массово обратятся к врачам и диагнозы будут официально зафиксированы. Система уже работает на практике.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на 49-й неделе 2025 года сезона количество фиксируемых случаев заболевания гриппом в России выросло в 1,7 раза, превысив 23,4 тысячи, а общая заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 19,3%, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Доминирующим штаммом остаётся гонконгский грипп A(H3N2). Одновременно на 13,7% выросло число случаев COVID-19. При этом более 78 миллионов россиян вакцинированы от этой болезни.
