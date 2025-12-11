Роспотребнадзор может предвидеть вспышки вирусов за две недели до их регистрации

Роспотребнадзор может предвидеть всплеск любой респираторной или кишечной инфекции за две недели до её официальной регистрации. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на международной конференции.

«Сегодня мы видим подъём любого респираторного вирусного или кишечного вирусного заболевания или бактериального за две недели до его регистрации официальной», — сказала Попова.

В основе прогнозов — новейшая система донозологического мониторинга. Она анализирует сотни миллионов обезличенных данных лабораторных исследований по всей стране, отслеживая в крови людей маркеры воспалительных процессов.

Это позволяет выявить скрытое распространение инфекции в популяции ещё до того, как люди массово обратятся к врачам и диагнозы будут официально зафиксированы. Система уже работает на практике.