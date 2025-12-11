300 пассажиров застряли в Домодедово на 15 часов из-за задержки рейса в Хургаду

Около 300 человек, включая семьи с маленькими детьми, уже 15 часов не могут улететь из Москвы в Хургаду. Пассажиры вынуждены спать на полу и в креслах аэропорта Домодедово. Об этом сообщил SHOT.

Около 300 человек не могут улететь из Москвы в Хургаду уже 15 часов. Видео © Telegram / SHOT

По информации подписчицы SHOT, большинство приехали в аэропорт в 22:00, чтобы вылететь рейсом 728 компании EgyptAir в 01:15, однако вылет неоднократно переносили. Представители авиакомпании пообещали прибыть, но позже сообщили, что не смогут этого сделать. Единственное предложение перевозчика — ваучер на 700 рублей, тогда как минимальная стоимость еды в аэропорту начинается от 1400 рублей. Пассажирам обещают вылет в 16:50, однако им не отдают ранее сданный багаж.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово временно приостановил приём и отправку самолётов в целях обеспечения безопасности. Ограничения были введены для безопасного проведения полётов, отметили в ведомстве.