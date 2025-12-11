Путин в Индии
11 декабря, 07:51

Аэропорт Домодедово вновь приостановил работу из-за атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Столичный аэропорт Домодедово вновь временно остановил приём и отправку самолётов в целях безопасности. Сообщение об этом в 10:12 (по московскому времени) выпустила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте.

На подлёте к Москве уничтожили 35-й беспилотник ВСУ
На подлёте к Москве уничтожили 35-й беспилотник ВСУ

Утром 11 декабря Росавиация сообщила, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе. Но спустя несколько часов во Внуково снова ввели план «Ковёр».

