Аэропорт Домодедово вновь приостановил работу из-за атаки БПЛА

Столичный аэропорт Домодедово вновь временно остановил приём и отправку самолётов в целях безопасности. Сообщение об этом в 10:12 (по московскому времени) выпустила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте.