Аэропорт Домодедово вновь приостановил работу из-за атаки БПЛА
Обложка © Life.ru
Столичный аэропорт Домодедово вновь временно остановил приём и отправку самолётов в целях безопасности. Сообщение об этом в 10:12 (по московскому времени) выпустила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте.
Утром 11 декабря Росавиация сообщила, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе. Но спустя несколько часов во Внуково снова ввели план «Ковёр».
