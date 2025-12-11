Донецкий «Шахтёр» теперь будет представлять Киев

Донецкий футбольный клуб «Шахтёр» переехал из Донецка в Киев, сменив прописку в юридическом адресе. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

«Горняки» изменили адрес своей регистрации в системе ФИФА, указав киевский отель «Опера» на улице Богдана Хмельницкого. Там некогда останавливалась испанская сборная и мадридский «Реал».

Теперь «Шахтёр» официально представляет Киев, хотя слово Донецк из международного названия никуда не исчезло.

Однако в Донецке оставался ещё один «Шахтёр», который с 2026 года будет участвовать во Второй лиге России. Команда состоит из воспитанников оригинальной донецкой футбольной школы и крымчан. Матчи планируется проводить на полуострове.