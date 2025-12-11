Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 12:58

Донецкий «Шахтёр» теперь будет представлять Киев

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Донецкий футбольный клуб «Шахтёр» переехал из Донецка в Киев, сменив прописку в юридическом адресе. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

«Горняки» изменили адрес своей регистрации в системе ФИФА, указав киевский отель «Опера» на улице Богдана Хмельницкого. Там некогда останавливалась испанская сборная и мадридский «Реал».

Теперь «Шахтёр» официально представляет Киев, хотя слово Донецк из международного названия никуда не исчезло.

В Киеве мобилизовали экс-игрока сборной Украины
В Киеве мобилизовали экс-игрока сборной Украины

Однако в Донецке оставался ещё один «Шахтёр», который с 2026 года будет участвовать во Второй лиге России. Команда состоит из воспитанников оригинальной донецкой футбольной школы и крымчан. Матчи планируется проводить на полуострове.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ФК Шахтёр Донецк
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar