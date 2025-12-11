Он не знает нас: Басилашвили гневно воспринял идею Джонни Деппа экранизировать «Мастера и Маргариту»

Заслуженный артист России Олег Басилашвили, известный своей ролью Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, выразил недовольство из-за того, что голливудский актёр Джонни Депп сыграет в англоязычной адаптации знаменитого романа Михаила Булгакова. В интервью он отметил, что проект американцев представляет собой не более чем способ заработка денег, а не искреннее стремление создать качественное кино.

«Дай бог этому Деппу здоровья! Вообще, лучше бы ему это всё не снимать. Потому что никакого отношения к тому положению, в котором находился Михаил Афанасьевич Булгаков в 20-30-е годы, они [Депп и его команда] не имеют. У них нет ни малейшего представления, что такое Советский Союз, что такое Россия, что такое мы», — заявил Басилашвили.

Актёр подчеркнул, что у него нет желания обсуждать, какой в итоге получится фильм у Деппа. Скептически настроен по поводу проекта и режиссёр Владимир Бортко.

«Знаю про его идею. Бог ему в помощь. Я никак к этому всему не отношусь. Советы никакие Деппу давать не собираюсь. Меня, если честно, все это не интересует совершенно», — рассказал Daily Storm Бортко.

Напомним, что голливудская звезда Джонни Депп готовит новый масштабный проект. Актёр не только сыграет одну из главных ролей в первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», но и станет продюсером фильма. Производством займётся компания IN.2 Film, принадлежащая самому Деппу. Режиссёр проекта пока не назван, а съёмки запланированы на конец 2026 года.