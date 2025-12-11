Путин в Индии
11 декабря, 12:56

В России призвали выплачивать компенсацию за отменённые из-за БПЛА рейсы

Обложка © Life.ru

Пассажирам рейсов, отменённых из-за угрозы атак украинских БПЛА, необходимо компенсировать задержки, поскольку авиакомпании не могут нести всю ответственность самостоятельно. Об этом «Постньюс» сообщил директор НИИ Экономики и управления устойчивым развитием туризма СГУ Христофор Константиниди.

«Авиакомпании не смогут самостоятельно нести бремя ответственности, потому что задержки происходят по независящим от них причинам. Часть расходов в таком случае должно взять на себя государство», — сказал Константиниди.

Эксперт подчеркнул, что в вопросе компенсаций необходим комплексный подход и взвешенное решение. По его словам, все инициативы, которые озвучиваются законодателями, пока остаются сырыми и требуют доработки.

Массированная атака на Москву сорвала 378 рейсов, самолёты экстренно сажали даже в Польше и Грузии

Ранее сообщалось, что около 300 человек, включая семьи с маленькими детьми, более 15 часов не могут улететь из Москвы в Хургаду. Большинство пассажиров приехали в аэропорт Домодедово в 22:00, чтобы вылететь рейсом 728 компании EgyptAir в 01:15, однако вылет несколько раз переносили.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
