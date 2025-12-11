Правительство Болгарии отправляется в отставку, объявил премьер-министр страны Росен Желязков. Его слова приводит Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Своё решение кабинет министров озвучил на экстренной пресс-конференции. Отставка произошла на фоне масштабных протестов в стране, вызванных спорным законопроектом о бюджете.

Бюджетный проект, по мнению критиков, усиливал социальное неравенство и коррупцию, игнорируя интересы бизнеса и простых граждан. После всплеска протестов правительство отозвало документ из парламента 2 декабря.

Протестные акции стали самыми крупными за последние годы. Параллельно в среду парламент начал обсуждать вотум недоверия, инициированный оппозиционными партиями. Голосование по нему было запланировано на четверг, но отставка правительства опередила этот шаг.

Ранее Life.ru рассказывал, что в австрийской столице прошли акции против действующего правительства и вступления страны в НАТО. Люди скандировали, что Австрия должна сохранят нейтралитет, а не присоединяться к военному блоку, приближая таким образом новую мировую войну.