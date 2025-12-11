Путин в Индии
11 декабря, 13:21

Сарик Андреасян нашёл способ не возвращать ₽50 млн за провальный фильм про Деда Мороза

Режиссёр Сарик Андреасян. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Режиссёр Сарик Андреасян не будет возвращать почти 50 млн рублей за фильм «Дед Мороз. Битва магов»: его студия «Энджой Мувиз» обанкротилась, и кредиторы лишились возможности взыскать деньги. Об этом сообщил Mash.

«Мы вышли из Энджой Мувиз, мы не имеем к этому фильму никакого отношения, мы даже не читали сценарий, нас больше ничего не связывает, юридически нас больше не существует. Энджой Мувиз к моменту получения этих денег к нам не имел никакого отношения», — заявил Андреасян.

Компания режиссёра участвовала в создании «Дед Мороз. Битва магов», но после кассового провала студии-партнёру «Ангел» пришлось вернуть «Фонду кино» 60 млн рублей. Кредиторы попытались взыскать почти 50 млн с «Энджой Мувиз», чтобы компенсировать убытки.

Но в показаниях Андреасяна есть нестыковки — он покинул студию в 2017 году после долгов по фильмам «Защитники» и несостоявшемуся «Алладину», а провальный фильм про Деда Мороза снимали в 2016-м. Студия подала на банкротство, а кредиторы пытались повесить обязательства на директоров Яну Дрюмову и Ангелину Павличенко. В декабре 2025 года Арбитражный суд снял с них ответственность, освободив от выплаты долгов.

Сарик Андреасян снимет ремейк мультфильма про Вовку в Тридевятом царстве
Ранее Андреасян признался, что устал быть малоизвестным, несмотря на интенсивный график работы — до трёх фильмов в год. По его словам, он не чувствует отдачи, а в обществе его чаще знают как мужа актрисы Лизы Моряк. Андреасян готов оставить карьеру и сосредоточиться на быту и воспитании двух дочерей, пока жена продолжит зарабатывать на съёмках.

