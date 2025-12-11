Генсек НАТО призвал Европу готовиться к «‎сражению с русскими»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо заявил, что Европе необходимо резко увеличить военные расходы для подготовки к конфликту с Россией. Его заявление прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас», — сказал он.

По мнению генсека, Европа должна тратить на оборону гораздо существенно больше, чем сейчас, чтобы обрести реальную способность противостоять потенциальной угрозе. Такую позицию неоднократно ранее озвучивал президент США Дональд Трамп. Рютте подчеркнул, что такой призыв — не просто пожелание Вашингтона, а суровая необходимость для безопасности самого континента.

Призывы к выходу США из НАТО периодически звучали и раньше, особенно от изоляционистски настроенных политиков. Однако инициатива конгрессмена Томаса Масси, накануне внёсшего соответствующий законопроект, на фоне текущих событий выглядит как наиболее серьёзный внутриполитический вызов для альянса. Несмотря на это, эксперты отмечают, что в ближайшее время такой сценарий маловероятен, так как требует одобрения конгресса и поддержки президента.