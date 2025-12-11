Политолог оценил шансы ЕС и НАТО выжить под натиском Трампа и Маска

Ныне существующие блоки, такие как НАТО и ЕС, должны либо измениться, адаптируясь к реалиям XXI века, либо прекратить существование, заявил политолог Сергей Станкевич, комментируя жёсткую критику Дональда Трампа и Илона Маска в адрес союзников. По мнению эксперта, Североатлантический альянс в его текущем виде не выживет, поскольку США уже дистанцировались от европейской части блока, и их примеру может последовать Канада.

Он полагает, что без американских денег, оружия и целеполагания европейцам вряд ли удастся организовать собственную военную структуру, и альянс, оказавшись в изоляции на континенте, скорее всего, расползётся. Что касается Евросоюза, то шансы на выживание у него есть, но только при условии смены политических элит, поскольку экономика ЕС последние четыре года балансирует между стагнацией и рецессией.

Германия и следующие за ней страны теряют конкурентоспособность и переживают деиндустриализацию на фоне отказа от доступных российских энергоносителей. Даже рост доходов в немецком военном секторе не способен стать локомотивом для экономики страны и всего ЕС в таких условиях.

«Серьёзный вопрос о реорганизации Евросоюза встанет первым, как только будет завершён военный конфликт из-за Украины, а это значит уже в наступающем году придётся этим заниматься. И надо будет реформировать Евросоюз, или он распадётся», — уверен собеседник 360.ru.