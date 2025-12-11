Путин в Индии
11 декабря, 13:45

Минобороны РФ опровергло вбросы о взломе реестра воинского учёта

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В России реестр воинского учёта продолжает работу в штатном режиме, никакой утечки личных данных граждан не было. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя распространившиеся слухи о якобы случившемся взломе базы.

«Появившиеся в сети интернет вбросы о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что реестр часто подвергается хакерским атакам, но все они заканчиваются полным провалом для злоумышленников. В Минобороны заверили, что данные россиян находятся в полной безопасности.

Ранее Минобороны России сообщило о крупнейшей за последнее время ночной атаке украинских беспилотников ВСУ. С 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 287 БПЛА самолётного типа над регионами РФ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
