Участница СВО Фемида рассказала, как покойная бабушка предупредила её о ракете ВСУ

Участница СВО по имени Анна, занимающая должность начальника штаба в батальоне спецназа «Ахмат», отправилась на фронт в 2023 году, чтобы поддержать страну и подать пример своему маленькому сыну, которого сейчас воспитывает бабушка. Женщина получила позывной Фемида.

«Если бы у меня была дочка, наверное, я не рискнула бы её оставить. Но, поскольку у меня растёт сын, он будет это время вспоминать, он об этом времени будет рассказывать своим детям», — отметила она в интервью RT.

Фемида также рассказала, как однажды её, командира и других бойцов от гибели спасло чудо. Во сне к ней пришла покойная бабушка, предупредившая об атаке ВСУ. Бойцы ВС РФ покинули здание буквально за несколько минут до того, как туда попала вражеская ракета. Женщина призналась, что потеряла многих друзей на гражданке, которые не разделяли её взглядов, но считает, что это пошло ей только на пользу, ведь в штабе она нашла единомышленников, близких по духу.

Ранее участница СВО из отряда «Тигр» рассказала, почему отправилась на фронт. Доброволец ВС РФ Яна Дёмина отметила, что служит в штабе, а также ездит с солдатами и снимает их истории, чтобы сохранять память о каждом, кто сражался за Родину.