«Каждый сам решает»: В Госдуме не оценили идею запрета корпоративов

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что устраивать корпоратив или нет — внутреннее дело каждой организации и её руководства. По её словам, вмешиваться в этот выбор или тем более вводить запреты на неформальные развлекательные мероприятия неправильно. Каждый взрослый человек сам решает, что ему есть, пить, где, когда и с кем отмечать праздники.​

При этом Бессараб в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что после начала специальной военной операции число шумных корпоративов и вечеринок и так заметно сократилось. По её наблюдениям, сотрудники, если и собираются, то чаще в формате скромных встреч «не выходя за двери организации», без излишнего размаха.​

Депутат считает, что дополнительных ограничений не требуется: корпоративная культура уже подстроилась под текущие обстоятельства. Инициативы о запрете рабочих праздничных мероприятий она назвала излишними и не соответствующими принципу разумной самоорганизации внутри коллективов.

Напомним, ранее председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал отказаться от шумных новогодних корпоративов. По его словам, подобные мероприятия заканчиваются полной потерей достоинства и блудом.