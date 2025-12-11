«Рассадник блуда»: Россиян призвали отказаться от новогодних корпоративов

Депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал отказаться от шумных новогодних корпоративов, заявив, что они часто превращаются в повод для «неумеренного возлияния и непристойного поведения». По его словам подобные мероприятия «чужды нашим нравственным устоям» и разрушают моральный климат в коллективах.

«Мы все знаем, как часто такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства, блудом. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям, которые мы стараемся отстоять», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул в интервью «Абзацу», что в сложное для страны время важно сохранять трезвость ума и чистоту помыслов, а также задался риторическим вопросом о совести, когда защитники Родины несут тяготы, в то время как некоторые граждане позволяют себе «обезьянничанье» на праздниках. Вместо дорогостоящих корпоративов с обилием алкоголя депутат предложил компаниям направлять запланированные на праздник средства на помощь фронту и подарки для детей Донбасса.