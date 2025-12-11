Роспотребнадзор оценил данные о вспышке «сверхагрессивного» гриппа и призвал прививаться

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о циркулирующем в России «новом и сверхагрессивном» варианте вируса гриппа, который якобы не восприимчив к вакцинации. Данные слухи не соответствуют действительности и не имеют научного обоснования.

«Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию «нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации», информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет. Роспотребнадзор направил официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию», — говорится в сообщении.

Тем не менее специалисты рекомендуют придерживаться стандартных мер предосторожности, включая вакцинацию, соблюдение гигиенических норм и избегание массовых скоплений людей в период сезонных заболеваний. Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации и готово предоставить актуальную информацию о состоянии здоровья населения.

Ранее издание Baza сообщило о значительном увеличении случаев заболевания гонконгским гриппом типа А в России. У пациентов наблюдается высокая температура, достигающая 38 градусов, а также выраженные боли в теле, тошнота, расстройства желудка, кашель и заложенность носа. Обычно болезнь продолжается около пяти дней, но протекает достаточно тяжело. Наибольшее количество заболевших гонконгским гриппом зарегистрировано среди детей в возрасте от двух до пяти лет.