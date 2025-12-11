Путин в Индии
11 декабря, 14:36

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон сыграют в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Голливудские актёры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон появятся в продолжении легендарной франшизы «Голодные игры» — «‎Рассвет жатвы». Об этом пишет The Hollywood Reporter, не уточняя, будут ли они главными персонажами или их включат в съёмки эпизодически.

Лоуренс предстоит повторить свою роль Китнисс Эвердин, а Хатчерсон вернётся на экраны в качестве Питы Мелларк. Детали сюжета не раскрываются. Сами актёры пока никак не комментировали своё участие в съёмках. Известно, что именно этот фильм станет одной из самых мрачных глав всей истории «Голодных игр».

Как сообщалось, в ноябре 2026 года в прокат выйдет фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы». Это приквел, действие которого разворачивается за 24 года до появления девушки с луком. Мы попадаем в эпоху Второй квартальной бойни, когда власть предержащие Капитолия решили, что 24 сражающихся трибута — это слишком мало, и удвоили ставки. Теперь на арену отправляются 48 подростков (по четыре от каждого дистрикта), а правило «победитель получает всё» звучит зловещей угрозой. Книга уже вышла в свет, теперь дело за её экранизацией.

