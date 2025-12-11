Теперь без ресничек: Походы россиянок к бьюти-мастерам рухнули до антирекорда за 10 лет

Спрос на услуги мастеров красоты в декабре упал в среднем на 20–35% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Постньюс» рассказала президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Садыкова.

«Если коротко — это самый слабый декабрь за последние 10 лет. По выручке: в среднем –15…–30% к декабрю прошлого года», — отметила она.

Сильнее всего сократилось число клиентов, интересующихся наращиванием ресниц и сложными окрашиваниями волос — в некоторых студиях падение достигло 40%. Она подчеркнула, что такая динамика для декабря крайне нетипична: раньше мастера зарабатывали в предновогодний период «подушку безопасности», порой равную нескольким месяцам работы.

В АПИК связывают падение спроса со снижением доходов россиян, ростом налоговой нагрузки и изменением отношения клиентов к бьюти-процедурам. По мнению главы ассоциации, всё больше людей предпочитают естественность.

