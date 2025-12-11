Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 14:39

Мужчину и женщину с десятками ножевых ранений нашли у двери их квартиры в Москве

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве в доме на Богородском валу с ножевыми ранениями были обнаружены тела мужчины и женщины. Трагическую находку сделали соседи прямо у дверей квартиры погибших, сообщает SHOT.

По предварительным данным, погибшим нанесли множественные удары холодным оружием. На теле 63-летнего мужчины насчитали не менее 14 ранений, у 37-летней женщины — не менее четырёх.

Погибшие, Бабкен и Людмила, состояли в гражданском браке и несколько лет назад вместе купили эту квартиру. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. Дело взято на особый контроль столичной прокуратурой и Следственным комитетом.

Известного оперного певца и номинанта на «Грэмми» зарезал родной сын
Известного оперного певца и номинанта на «Грэмми» зарезал родной сын

Ранее Life.ru рассказывал о двух преступлениях в Каменске-Уральском, связанных между собой удивительным образом. Там в ноябре 2024 года в подъезде обнаружили мумифицированное тело женщины, убитой, по версии следствия, сторожем Максимом Поповым, который позже получил 13,5 лет колонии. Ключевым свидетелем по тому делу был мужчина, которого спустя месяц, в декабре 2024-го, зарезал уже новый сторож дома во время застолья, тем самым лишив следствие важного источника информации по первому преступлению. Нового убийцу суд приговорил к 12 годам тюрьмы.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar