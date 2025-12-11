Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 14:41

Российские военные освободили Кучеровку и Куриловку в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные освободили населённые пункты Кучеровка и Куриловка в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Сжимая кольцо окружения, штормовые подразделения освободили населённые пункты Кучеровка и Куриловка», — сказал Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Путину доложили о взятии Северска
Путину доложили о взятии Северска

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области. Село находится недалеко от реки Северский Донец, примерно в четырёх километрах от неё. Рядом с ним расположены другие населённые пункты: сёла Цегельное, Синельниково и Симоновка.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Валерий Герасимов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar