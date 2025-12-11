Российские военные освободили Кучеровку и Куриловку в зоне СВО
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные освободили населённые пункты Кучеровка и Куриловка в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
«Сжимая кольцо окружения, штормовые подразделения освободили населённые пункты Кучеровка и Куриловка», — сказал Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области. Село находится недалеко от реки Северский Донец, примерно в четырёх километрах от неё. Рядом с ним расположены другие населённые пункты: сёла Цегельное, Синельниково и Симоновка.
