Российские военные освободили Кучеровку и Куриловку в зоне СВО

Российские военные освободили населённые пункты Кучеровка и Куриловка в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Сжимая кольцо окружения, штормовые подразделения освободили населённые пункты Кучеровка и Куриловка», — сказал Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области. Село находится недалеко от реки Северский Донец, примерно в четырёх километрах от неё. Рядом с ним расположены другие населённые пункты: сёла Цегельное, Синельниково и Симоновка.