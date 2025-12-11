Эдгар Запашный сообщил о смерти командира «Эспаньолы», но через час удалил пост

Командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, известный как Испанец, был объявлен умершим в Telegram-канале Эдгара Запашного. Однако дрессировщик вскоре удалил публикацию, а официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

Эдгар Запашный утром опубликовал сообщение о смерти командира и основателя добровольческой бригады «Эспаньола» Станислава Орлова, известного под позывным Испанец. Пост быстро привлёк внимание подписчиков, однако позже дрессировщик удалил публикацию.

«Стаса больше нет. Командир добровольческой бригады Эспаньола Испанец умер. Есть вопросы, но пока нет ответов», — говорилось в публикации.

Ранее сообщалось, что было принято решение о реорганизации бригады «Эспаньола». На её базе планировали сформировать отряд радиоэлектронной борьбы и штурмовой отряд, которые должны войти в состав Вооружённых Сил России.