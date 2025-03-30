В Подмосковье прощаются с военным медиком «Эспаньолы» Иваном Демидовым

В Подмосковье прощаются с военным медиком из добровольческой бригады «Эспаньола» Иваном Демидовым с позывным Доктор Ботокс. Об этом сообщает пресс-служба подразделения в соцсетях.

Боец принимал участие в битвах за Мариуполь, Угледар, осаде «Азовстали» и стал легендой для сослуживцев. За свою службу Демидов был награждён орденом Мужества, медалью «За спасение погибавших», крестом «Доброволец Донбасса» и прочими наградами.

Проститься с Доктором Ботоксом в Николо-Архангельский крематорий приехали сотни сослуживцев, а также волонтёры и представители общественных организаций. В частности церемонию посетили военнослужащий Евгений Рассказов с позывным Топаз, волонтёр Наталья Хим и глава группы «Русский стяг» Евгений Долганов, отмечает RTVI.