Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 14:58

Связь оборвалась: Вражеские средства РЭБ вмешались в ход доклада штурмовиков Владимиру Путину

Герасимов: Доклад Путину от штурмовиков в Северске был прерван РЭБ противника

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Доклад штурмовых подразделений из освобожденного Северска Владимиру Путину прервался из-за вмешательства в связь со стороны противника. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, связь оборвалась вследствие работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы, которые нарушили трансляцию.

Триколоры в руках и на танках: Военкор показал первые фото из освобождённого Северска
Триколоры в руках и на танках: Военкор показал первые фото из освобождённого Северска

Тем не менее, Владимир Путин успел получить подробные доклады о переходе Северска в ДНР под полный контроль российских военнослужащих. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и успешно ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar