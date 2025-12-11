Связь оборвалась: Вражеские средства РЭБ вмешались в ход доклада штурмовиков Владимиру Путину

Доклад штурмовых подразделений из освобожденного Северска Владимиру Путину прервался из-за вмешательства в связь со стороны противника. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, связь оборвалась вследствие работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы, которые нарушили трансляцию.

Тем не менее, Владимир Путин успел получить подробные доклады о переходе Северска в ДНР под полный контроль российских военнослужащих. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и успешно ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.