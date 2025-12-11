Путин в Индии
Регион
11 декабря, 15:03

Bloomberg сообщил об атаке дронов ВСУ на нефтяную платформу в Каспийском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Украинские беспилотники атаковали российскую нефтяную платформу в Каспийском море. С таким утверждением выступил Bloomberg.

«Украинские беспилотники дальнего действия поразили платформу как минимум четыре раза, остановив добычу на более чем 20 эксплуатационных скважинах этого морского месторождения», — пишет американское агентство.

Официального подтверждения информации об атаке в Каспийском море пока нет.

В Чёрном море украинские БЭКи атаковали танкер под флагом Коморских Островов
Ранее сообщалось, что в Чёрном море был атакован российский танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Примерно в 120 километрах от побережья Турции на судно совершили нападение. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.

Никита Никонов
