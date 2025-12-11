В Вашингтоне вводят режим ЧС: 100 тысяч жителей могут эвакуировать из-за наводнений

В штате Вашингтон объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных наводнений. Как сообщил губернатор Боб Фергюсон, под угрозой возможной эвакуации оказались около 100 тысяч человек.

Ранее канал ABC сообщал, что свыше 9 млн жителей США могут попасть в зону риска из-за проливных дождей, вызванных атмосферной рекой — мощным потоком водяного пара, который способен принести более 25 см осадков. Washington Post уточняет, что атмосферная река на этой неделе протянулась более чем на 11 тысяч километров — от Филиппин до северо-западного побережья США — и может достигнуть почти максимальной, пятой категории интенсивности.