Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 15:05

В Вашингтоне вводят режим ЧС: 100 тысяч жителей могут эвакуировать из-за наводнений

Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон объявил эвакуацию населения из-за наводнения

Обложка © X / Abhay

Обложка © X / Abhay

В штате Вашингтон объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных наводнений. Как сообщил губернатор Боб Фергюсон, под угрозой возможной эвакуации оказались около 100 тысяч человек.

Фергюсон отметил, что введение режима ЧС позволит штату получить федеральное финансирование для ликвидации последствий и усиления мер безопасности. По его словам, обстановка остаётся нестабильной.

«Отдача» после аномалии: Учёный предрёк снежную зиму в России
«Отдача» после аномалии: Учёный предрёк снежную зиму в России

Ранее канал ABC сообщал, что свыше 9 млн жителей США могут попасть в зону риска из-за проливных дождей, вызванных атмосферной рекой — мощным потоком водяного пара, который способен принести более 25 см осадков. Washington Post уточняет, что атмосферная река на этой неделе протянулась более чем на 11 тысяч километров — от Филиппин до северо-западного побережья США — и может достигнуть почти максимальной, пятой категории интенсивности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

«Величайшая ложь всех времён»: Трамп назвал мошенничеством предупреждения об изменении климата
«Величайшая ложь всех времён»: Трамп назвал мошенничеством предупреждения об изменении климата
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar