«Мисс Финляндия – 2025» показала, как «ест с китайцем», и лишилась титула из-за расизма

«Мисс Финляндия-2025» Сара Джафче отказалась от своего титула на фоне обвинений в расизме. Всё началось с её публикации в социальных сетях, где она разместила фото с прищуренными глазами и комментарием «ем с китайцем». Это вызвало бурю критики и обвинения в высмеивании азиатов.

«Вместе с организацией Miss Suomi мы решили, что я, Сара Джафче, не буду продолжать [носить титул] Мисс Финляндия. Этим поступком я хочу показать, насколько серьёзно мы относимся к ситуации и что расизм ни в коем случае не приемлем», — сказала Джафче на пресс-конференции.

