В России хотят запретить детские конкурсы красоты на фоне выбора «мини-мисс» страны

В России предложили запретить детские конкурсы красоты, так как подобные мероприятия наносят глубокий вред нравственному и психическому развитию подрастающего поколения. С инициативой в беседе с Life.ru выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Своё предложение он озвучил после финала конкурса «Маленькие мисс и мистер Россия мира – 2025». Его победительницей стала 7-летяя Стелла из Воронежа. Вместе с девочками, занявшими второе и третье место, она начнёт подготовку к международному этапу. 8 января три финалистки представят Россию в Грузии на конкурсе World star rising – 2026.

Ребёнок — это чистота и непосредственность, а не объект для оценивания по внешним параметрам. Подобные конкурсы уродуют детское мировоззрение, преждевременно выдёргивая малышей из мира сказок и беззаботных игр в жёсткий мир взрослых амбиций и конкуренции. Ранняя сексуализация детей, которая часто становится неотъемлемой частью таких мероприятий, абсолютно недопустима. Когда девочек наряжают в откровенные наряды, учат неестественным позам и взрослому кокетству, это не имеет ничего общего с воспитанием гармоничной личности. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Депутат напомнил, что «мы растим будущих матерей, хранительниц семейного очага, а не участниц состязаний в гламуре». Кроме того, такие конкурсы — прямой путь к формированию комплексов, заниженной самооценке и искажённым жизненным ориентирам.

Иванов объяснил, что дети испытывают психологическую нагрузку, огромный стресс, постоянное напряжение на таких состязаниях: слёзы из-за проигрыша, зависть к победителю — всё это ложится тяжёлым грузом на детские плечи. А некоторые родители, увлечённые желанием реализовать свои амбиции через ребёнка, часто не замечают, как калечат его душу.

Иванов подчеркнул, что задача властей и народа России — создать среду, в которой дети будут развиваться естественно. Он обратил внимание, что талант детей лучше раскрывать, используя богатейшее культурное наследие страны: хоровое пение, народные танцы, спорт, различные кружки прикладного творчества.