Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 13:42

В России хотят запретить детские конкурсы красоты на фоне выбора «мини-мисс» страны

«Мини-мисс Россия» из Воронежа. Фото © VK/ «Миссис Воронеж» и «Мини-мисс Воронеж»

«Мини-мисс Россия» из Воронежа. Фото © VK/ «Миссис Воронеж» и «Мини-мисс Воронеж»

В России предложили запретить детские конкурсы красоты, так как подобные мероприятия наносят глубокий вред нравственному и психическому развитию подрастающего поколения. С инициативой в беседе с Life.ru выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Своё предложение он озвучил после финала конкурса «Маленькие мисс и мистер Россия мира – 2025». Его победительницей стала 7-летяя Стелла из Воронежа. Вместе с девочками, занявшими второе и третье место, она начнёт подготовку к международному этапу. 8 января три финалистки представят Россию в Грузии на конкурсе World star rising – 2026.

Ребёнок — это чистота и непосредственность, а не объект для оценивания по внешним параметрам. Подобные конкурсы уродуют детское мировоззрение, преждевременно выдёргивая малышей из мира сказок и беззаботных игр в жёсткий мир взрослых амбиций и конкуренции. Ранняя сексуализация детей, которая часто становится неотъемлемой частью таких мероприятий, абсолютно недопустима. Когда девочек наряжают в откровенные наряды, учат неестественным позам и взрослому кокетству, это не имеет ничего общего с воспитанием гармоничной личности.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Ребёнок — это чистота и непосредственность, а не объект для оценивания по внешним параметрам. Подобные конкурсы уродуют детское мировоззрение, преждевременно выдёргивая малышей из мира сказок и беззаботных игр в жёсткий мир взрослых амбиций и конкуренции. Ранняя сексуализация детей, которая часто становится неотъемлемой частью таких мероприятий, абсолютно недопустима. Когда девочек наряжают в откровенные наряды, учат неестественным позам и взрослому кокетству, это не имеет ничего общего с воспитанием гармоничной личности.
Ребёнок — это чистота и непосредственность, а не объект для оценивания по внешним параметрам. Подобные конкурсы уродуют детское мировоззрение, преждевременно выдёргивая малышей из мира сказок и беззаботных игр в жёсткий мир взрослых амбиций и конкуренции. Ранняя сексуализация детей, которая часто становится неотъемлемой частью таких мероприятий, абсолютно недопустима. Когда девочек наряжают в откровенные наряды, учат неестественным позам и взрослому кокетству, это не имеет ничего общего с воспитанием гармоничной личности.
«Она не сломалась под давлением»: «Мисс Россия – 2025» встала на защиту победительницы «Мисс Вселенная»
«Она не сломалась под давлением»: «Мисс Россия – 2025» встала на защиту победительницы «Мисс Вселенная»

Депутат напомнил, что «мы растим будущих матерей, хранительниц семейного очага, а не участниц состязаний в гламуре». Кроме того, такие конкурсы — прямой путь к формированию комплексов, заниженной самооценке и искажённым жизненным ориентирам.

Иванов объяснил, что дети испытывают психологическую нагрузку, огромный стресс, постоянное напряжение на таких состязаниях: слёзы из-за проигрыша, зависть к победителю — всё это ложится тяжёлым грузом на детские плечи. А некоторые родители, увлечённые желанием реализовать свои амбиции через ребёнка, часто не замечают, как калечат его душу.

Иванов подчеркнул, что задача властей и народа России — создать среду, в которой дети будут развиваться естественно. Он обратил внимание, что талант детей лучше раскрывать, используя богатейшее культурное наследие страны: хоровое пение, народные танцы, спорт, различные кружки прикладного творчества.

«Они с патчами, а я в перьях»: Русский подход помог уроженке Приморья победить на конкурсе «Миссис Европа»
«Они с патчами, а я в перьях»: Русский подход помог уроженке Приморья победить на конкурсе «Миссис Европа»

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar