Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 10:59

«Они с патчами, а я в перьях»: Русский подход помог уроженке Приморья победить на конкурсе «Миссис Европа»

Анастасия Белик рассказала о разнице с европейками на конкурсе «Миссис Европа»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anabelllvl

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anabelllvl

Российская победительница конкурса «Миссис Европа — 2025» Анастасия Белик раскрыла контраст в подготовке и поведении между участницами из России и Европы. В интервью 72.RU уроженка Приморья подробно описала атмосферу за кулисами соревнования.

Она отметила, что европейские конкурсантки часто позволяли себе больше расслабляться: много курили, а некоторые могли изрядно выпить за вечер. Сама же Анастасия на конкурсах алкоголь практически не употребляет, ограничиваясь максимум бокалом вина. Главное различие проявилось утром, рассказывает чемпионка: пока другие девушки только вставали и ходили с патчами для сна на глазах, она уже была полностью готова и наряжена.

«Я стою вся в перьях, под песню Уитни Хьюстон поворачиваюсь. У нас есть эта русская выправка, залететь на скаку, быть во всем первой», — приводит издание слова Белик. По её мнению, именно эта целеустремленность, искренность и доброта, которые она в себе сохранила, помогли ей завоевать корону.

40-летняя бизнесвумен из Красноярска выиграла международный конкурс красоты в Индии
40-летняя бизнесвумен из Красноярска выиграла международный конкурс красоты в Индии

Ранее сообщалось, что 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия – 2025», вошла в топ-30 на международном этапе «Мисс Вселенная». Но титул победительницы достался представительнице Мексики Фатиме Бош Фернандес.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar