«Они с патчами, а я в перьях»: Русский подход помог уроженке Приморья победить на конкурсе «Миссис Европа»
Анастасия Белик рассказала о разнице с европейками на конкурсе «Миссис Европа»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anabelllvl
Российская победительница конкурса «Миссис Европа — 2025» Анастасия Белик раскрыла контраст в подготовке и поведении между участницами из России и Европы. В интервью 72.RU уроженка Приморья подробно описала атмосферу за кулисами соревнования.
Она отметила, что европейские конкурсантки часто позволяли себе больше расслабляться: много курили, а некоторые могли изрядно выпить за вечер. Сама же Анастасия на конкурсах алкоголь практически не употребляет, ограничиваясь максимум бокалом вина. Главное различие проявилось утром, рассказывает чемпионка: пока другие девушки только вставали и ходили с патчами для сна на глазах, она уже была полностью готова и наряжена.
«Я стою вся в перьях, под песню Уитни Хьюстон поворачиваюсь. У нас есть эта русская выправка, залететь на скаку, быть во всем первой», — приводит издание слова Белик. По её мнению, именно эта целеустремленность, искренность и доброта, которые она в себе сохранила, помогли ей завоевать корону.
Ранее сообщалось, что 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия – 2025», вошла в топ-30 на международном этапе «Мисс Вселенная». Но титул победительницы достался представительнице Мексики Фатиме Бош Фернандес.
