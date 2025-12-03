40-летняя бизнесвумен из Красноярска выиграла международный конкурс красоты в Индии
Обложка © VK / Екатерина Никитина
В Гоа, Индия, завершился международный конкурс красоты для замужних женщин «Mrs. Supranational 2025», где одержала победу 40-летняя предпринимательница Екатерина Никитина из Красноярска. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Победительница заявила, что её участие в конкурсе было обусловлено возможностью выступать под флагом России. Она подчеркнула, что гордится своей Родиной и испытывает радость от того, что смогла достойно представить её на международной арене. Кроме того, Никитина выразила благодарность российским и индийским организаторам за предоставленный шанс и за урегулирование дипломатических аспектов.
Никитина проходила на конкурс под ленточкой с надписью «Россия», чему она придавала особое значение. Фото © VK / Екатерина Никитина
Никитина — экономист по образованию, ранее работала в банковском секторе, сейчас развивает собственный бизнес. Фото © VK / Екатерина Никитина
Пресс-служба Mrs. Supranational 2025 сообщила, что эта победа стала пятой для представительницы России в международных конкурсах красоты в этом году.
«В то время как в категории «Мисс» россиянкам не удается вырваться даже в топ-15, замужние женщины одна за другой забирают главные титулы», — говорится в сообщении.
Экономист по профессии, Никитина обладает значительным опытом в банковской сфере. Помимо забот о семье, она активно занимается предпринимательством, демонстрируя деловую хватку. Её энергия и стремление к развитию проявляются и в увлечениях: спорте и восточных танцах. Успехи Елены отмечены престижными титулами, включая «Миссис Красноярский край – 2021», «Фотомодель Мира – 2022» и «Вице-миссис Россия Мира – 2025».
Ранее сообщалось, что 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия – 2025», вошла в топ-30 на международном этапе «Мисс Вселенная». Однако титул победительницы достался представительнице Мексики Фатиме Бош Фернандес.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.