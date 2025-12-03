40-летняя бизнесвумен из Красноярска выиграла международный конкурс красоты в Индии

Победительница заявила, что её участие в конкурсе было обусловлено возможностью выступать под флагом России. Она подчеркнула, что гордится своей Родиной и испытывает радость от того, что смогла достойно представить её на международной арене. Кроме того, Никитина выразила благодарность российским и индийским организаторам за предоставленный шанс и за урегулирование дипломатических аспектов.